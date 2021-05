PS5, cuffie Pulse 3D disponibili in offerta su MediaWorld e Unieuro – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 21 maggio 2021) Le cuffie wireless Pulse 3D per PS5 sono disponibili in offerta su MediaWorld e Unieuro, con uno sconto pari a circa il 12% rispetto al prezzo ufficiale.. Le cuffie Pulse 3D per PS5 sono disponibili in offerta presso MediaWorld e Unieuro. Dovrebbe trattarsi della prima promozione in assoluto per l’headset della nuova console Sony. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione delle Pulse 3D, il dispositivo messo a punto da Sony vanta caratteristiche davvero interessanti e consente di fruire di contenuti con audio tridimensionale su PlayStation 5. PS5 Pulse 3D, acquista su MediaWorld a 87,99 euro PS5 ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) Lewireless3D per PS5 sonoinsu, con uno sconto pari a circa il 12% rispetto al prezzo ufficiale.. Le3D per PS5 sonoinpresso. Dovrebbe trattarsi della prima promozione in assoluto per l’headset della nuovaSony. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione delle3D, il dispositivo messo a punto da Sony vanta caratteristiche davvero interessanti e consente di fruire di contenuti con audio tridimensionale su PlayStation 5. PS53D, acquista sua 87,99 euro PS5 ...

Advertising

Digital_Day : È la cosa più vicina che esista all’esperienza del precedente capitolo in realtà virtuale. - fabrizio206blu : Sono veramente una bomba queste cuffie ?? Non pensavo... Come sempre mamma @Sony fa le cose fatte bene! ? #PS5 #sony… -