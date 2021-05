Pomeriggio Cinque mostra l’auto bruciata dove potrebbe essere stata caricata Denise Pipitone (Di venerdì 21 maggio 2021) Pomeriggio Cinque Nuova possibile svolta nel giallo legato al rapimento di Denise Pipitone. Proprio in queste ore, la procura di Marsala sta infatti facendo le verifiche su un’automobile bruciata, ritrovata nei pressi di via Rieti, che potrebbe corrispondere a quella indicata dal testimone anonimo in una lettera fatta recapitare, nei giorni scorsi, a Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio. La stessa vettura dove, subito dopo il rapimento, sarebbe stata caricata la piccola Denise. In diretta, a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha mostrato in esclusiva le immagini della macchina, approfondendo la situazione. A introdurre l’argomento, è stata ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 maggio 2021)Nuova possibile svolta nel giallo legato al rapimento di. Proprio in queste ore, la procura di Marsala sta infatti facendo le verifiche su un’automobile, ritrovata nei pressi di via Rieti, checorrispondere a quella indicata dal testimone anonimo in una lettera fatta recapitare, nei giorni scorsi, a Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio. La stessa vettura, subito dopo il rapimento, sarebbela piccola. In diretta, a, Barbara D’Urso hato in esclusiva le immagini della macchina, approfondendo la situazione. A introdurre l’argomento, è...

