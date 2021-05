Pietro delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia (Di venerdì 21 maggio 2021) Va in onda oggi il programma Top Dieci, il nuovo format di Rai Uno, in prima serata. Tra i tanti ospiti di oggi, anche la showgirl Antonella Elia, fidanzata con Pietro delle Piane. I due stanno insieme da quando avevano rispettivamente 46 e 56 anni. Lui, attore, non ha mai avuto grande successo nel mondo dello spettacolo: non ha mai riscosso tanto successo, fino a che non è diventato “il fidanzato di Antonella Elia”. E inoltre, nonostante il nome possa ingannare, non è lui il figlio del famoso attore Carlo delle Piane, che ha lavorato con nomi come Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Pola?ski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Mario Monicelli, Pupi Avati. L’attore ha dei figli, cosa che ha rinfacciato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Va in onda oggi il programma Top Dieci, il nuovo format di Rai Uno, in prima serata. Tra i tanti ospiti di oggi, anche la showgirl, fidanzata con. I due stanno insieme da quando avevano rispettivamente 46 e 56 anni. Lui, attore, non ha mai avuto grande successo nel mondo dello spettacolo: non ha mai riscosso tanto successo, fino a che non è diventato “ildi”. E inoltre, nonostante il nome possa ingannare, non è lui il figlio del famoso attore Carlo, che ha lavorato con nomi come Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Pola?ski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Mario Monicelli, Pupi Avati. L’attore ha dei figli, cosa che ha rinfacciato ...

