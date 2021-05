Perché questo murale "Partigiano" verrà cancellato (Di venerdì 21 maggio 2021) Dovrà essere cancellato il murale ritenuto troppo visibile dalle carreggiate della A1. L’ente gestore ha chiesto di rimuoverlo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Dovrà essere cancellato ilritenuto troppo visibile dalle carreggiate della A1. L’ente gestore ha chiesto di rimuoverlo

Advertising

AlbertoBagnai : In questo banner c’è l’incompetente, perché il nostro allarme è di novembre. Lui venne in Commissione a negare il p… - davidefaraone : «Questo è il momento di dare i soldi ai cittadini e di non prenderli, perché siamo ancora in un momento di recessio… - ZZiliani : Avanti così cara #Atalanta. Ieri perdi una partita dominata perchè #Rocchi non fischia questo clamoroso mani di… - ret4der : RT @Devosceglierlo: Ma a voi non fa godere tantissimo questo fatto che l'italiano più famoso al mondo in questo periodo sia un ragazzo di c… - in_ozser : RT @LoredanaRiccard: Potete raccogliere tutte le firme che volete per farla chiudere #BirZamanlarKibris ma questo non succederà perché ha g… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché questo Napoli e Gattuso: arriva l'epilogo di un rapporto mai nato ... magari può scapparci il buco nello stomaco, e ci sta, ma niente nodi nella gola: perché in realtà, ... ammettere che era così che doveva andare, s'intravedeva tra le pieghe delle prime pagine di questo ...

Raspadori: 'Sono pronto per l'Europeo. I miei idoli? L'Eto'o del triplete e Aguero. Sassuolo e futuro? Vedremo...' A Sassuolo senza di lui sarà difficile perché in questo triennio ci ha dato tanto. Io non smetterò mai di ringraziarlo: il suo calcio è complesso e va capito, soprattutto da un attaccate come me che ...

##Perché è importante il vertice G20 sulla salute di domani Tiscali.it ... magari può scapparci il buco nello stomaco, e ci sta, ma niente nodi nella gola:in realtà, ... ammettere che era così che doveva andare, s'intravedeva tra le pieghe delle prime pagine di...A Sassuolo senza di lui sarà difficileintriennio ci ha dato tanto. Io non smetterò mai di ringraziarlo: il suo calcio è complesso e va capito, soprattutto da un attaccate come me che ...