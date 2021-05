Pd: Bellanova, ‘un abbraccio alla Moretti, la battaglia contro l’odio continua’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) – “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati, magari con dell’acido’. Parole vergognose rivolte ad Alessandra Moretti, a cui mando un abbraccio forte e la solidarietà mia e di Italia Viva”. Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) – “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati, magari con dell’acido’. Parole vergognose rivolte ad Alessandra, a cui mando unforte e la solidarietà mia e di Italia Viva”. Lo scrive su Facebook Teresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

