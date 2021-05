Overwatch 2 | i team del PVP saranno composti da 5 giocatori | anziché 6

(Di venerdì 21 maggio 2021) Blizzard ha condiviso recentemente nuovi importanti aggiornamenti sullo sviluppo di2, tra cui un cambiamento strutturale che coinvolgerà la maggior parte delle modalità PvP: idi tali modalitàda 56 Nella giornata di ieri si è svolto un evento online, in cui Blizzard ha presentato in diretta vari importanti aggiornamenti sullo sviluppo di2, l’atteso sequel del popolare sparatutto in prima persona basato sulla scelta degli eroi e sui match PvP, uscito originariamente nel 2016. Tra le tante novità, sta facendo molto discutere la scelta da parte deldi sviluppo di modificare in2 una caratteristica fondamentale: nella maggior parte delle modalità PvP, i ...

La sensazione che danno questi trailer è che2 sia in procinto ad essere rilasciato ed è quindi possibile che faccia la sua apparizione proprio quest'anno (anche se diversi mesi fa il...Ildi sviluppo ritiene che l'attuale configurazione renda il gioco più lento e più difficile da capire, qualcosa che ilspera di cambiare in2 . Il director della serie...Importanti modifiche al pvp in arrivo per Overwatch 2, il nuovo, fantabuloso capitolo del team shooter targato Blizzard Entertainment.Grosse novità all’orizzonte per Overwatch 2, soprattutto per quanto riguarda la struttura dei team, che non solo passeranno dai 6 membri del primo Overwatch ai 5 del futuro sequel, ma imporranno anche ...