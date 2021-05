Occhio al Targa System: così scattano le multe (Di venerdì 21 maggio 2021) Ecco cos'è e come funziona lo strumento usato dalla polizia municipale per sorprendere le auto in sosta selvaggia o quelle che circolano con assicurazione scaduta e revisione non rinnovata Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Ecco cos'è e come funziona lo strumento usato dalla polizia municipale per sorprendere le auto in sosta selvaggia o quelle che circolano con assicurazione scaduta e revisione non rinnovata

Ma in che cosa consiste questa nuova strumentazione? E dove è già stata attivata? Che cos'è il Targa System Il Targa System è uno strumento utilizzato dalla polizia, in supporto al controllo stradale ...

Occhio al Targa System: così scattano le multe il Giornale Occhio al Targa System: così scattano le multe Ecco cos'è e come funziona lo strumento usato dalla polizia municipale per sorprendere le auto in sosta selvaggia o quelle che circolano con assicurazione scaduta e revisione non rinnovata ...

