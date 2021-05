Obama conferma | “Gli Ufo esistono davvero Tanti video reali di avvistamenti”

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack, ospite al The Late Show, il programma condotto da James Corden sulla Cbs, ha parlato degli Ufo (Unidentified Flying Objects). Non di alieni o extraterrestri quindi, ma di oggetti volanti non identificati. “La verità è che quando sono entrato in carica, ho chiesto qualcosa tipo: ‘Va bene, da qualche parte c’è un laboratorio dove teniamo gli alieni e l’astronave?’ Hanno fatto un po’ di ricerche poi la risposta è stata no”, ha dettoscherzando. Poi però si è fatto serio: “Ciò che è vero – e adesso dico sul serio – è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare come si sono mossi, le loro traiettorie. Non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. Quindi penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e ...