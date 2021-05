NVIDIA RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti | la data di uscita nei negozi è quasi ufficiale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 maggio 2021) A quanto pare laRTXTi e laRTXTi hanno unadinei, sebbene l’informazione non sia ancora.. LaRTXTi e laRTXTi hanno unadinei: la prima sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2021, la seconda dal 10 giugno 2021, in entrambi i casi con la pubblicazione delle recensioni fissata al giorno prima. Sappiamo che nelle scorse settimane il lancio dellaRTXTi è stato rinviato, ma finalmente dovremmo esserci, sebbene l’informazione riportata da Wccftech in realtà … Notizie giochiRead ...