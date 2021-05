“Mi prendo una pausa”: dopo le polemiche Roberto Angelini si fa da parte (Di venerdì 21 maggio 2021) Si prende una pausa dallo schermo Roberto Angelini, da anni parte integrante del programma di La7 Propaganda Live, dove propone l’accompagnamento musicale dal vivo a Diego Bianchi, conduttore e deus ex machina dello show. Una scelta che arriva dopo giorni di polemiche legate ad una vicenda extra televisiva che lo ha visto suo malgrado protagonista. Una settimana fa, l’artista divenuto noto al grande pubblico per ‘Gatto matto’ aveva postato sul suo profilo Instagram un messaggio di “denuncia”. View this post on Instagram A post shared by Roberto Angelini (@bobangel) 15mila euro di multa per lavoro in nero a causa di una persona a lui vicina che lo avrebbe in qualche forma tradito. “Per colpa di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 21 maggio 2021) Si prende unadallo schermo, da anniintegrante del programma di La7 Propaganda Live, dove propone l’accompagnamento musicale dal vivo a Diego Bianchi, conduttore e deus ex machina dello show. Una scelta che arrivagiorni dilegate ad una vicenda extra televisiva che lo ha visto suo malgrado protagonista. Una settimana fa, l’artista divenuto noto al grande pubblico per ‘Gatto matto’ aveva postato sul suo profilo Instagram un messaggio di “denuncia”. View this post on Instagram A post shared by(@bobangel) 15mila euro di multa per lavoro in nero a causa di una persona a lui vicina che lo avrebbe in qualche forma tradito. “Per colpa di ...

