Metà degli italiani sono già immunizzati dal Covid (Di venerdì 21 maggio 2021) Circa la Metà della popolazione italiana potrebbe già essere stata immunizzata da Covid-19. Lo afferma la Fondazione Kessler, che prevede anche come di qui a un mese nessuna regione supererà la soglia critica di occupazione delle terapie intensive e dei reparti Covid. I dati della fondazione, fornitore ufficiale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sono stati esaminati oggi dalla Cabina di regia, l’organismo composto da ministri ed esperti che deve valutare il percorso futuro delle misure per limitare la diffusione della pandemia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la fondazione prevede che al 18 giugno nessuna regione ha una probabilità significativa di superare la soglia critica del 40 percento di posti occupati in reparti Covid e del 30 percento di riempimento delle terapie ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Circa ladella popolazione italiana potrebbe già essere stata immunizzata da-19. Lo afferma la Fondazione Kessler, che prevede anche come di qui a un mese nessuna regione supererà la soglia critica di occupazione delle terapie intensive e dei reparti. I dati della fondazione, fornitore ufficiale dell’Istituto superiore di sanità (Iss),stati esaminati oggi dalla Cabina di regia, l’organismo composto da ministri ed esperti che deve valutare il percorso futuro delle misure per limitare la diffusione della pandemia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la fondazione prevede che al 18 giugno nessuna regione ha una probabilità significativa di superare la soglia critica del 40 percento di posti occupati in repartie del 30 percento di riempimento delle terapie ...

Advertising

Alessandroasr17 : RT @Lautaresque: @TuLoSaioNo Fatturate meno di un quarto dell'Inter, avete un allenatore di cui non riuscite a pagare nemmeno metà ingaggio… - Bizzaalex : RT @sebmes: “Metà degli italiani scrive, l’altra metà non legge” (Ernest Hemingway) - paoloigna1 : Un fenomeno che ha radici lontane. Essendomi occupato per tanti anni di sviluppo rurale di queste cose se ne parlav… - prendiamofiato : L'#asma è una delle malattie più diffuse al mondo. Fra i #pazienti asmatici, la metà degli #adulti e l’80% dei… - scioccobasitaa : @Carlo314159 @Devosceglierlo @1khabyofficial Delle altre persone nel tuo paese. Esempio: deve chiedere i visti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà degli Accordo Ue sul certificato vaccinale: regole comuni su test e quarantena per tornare a viaggiare" Parlamento soddisfatto a metà 'Non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ma abbiamo servito i ... discrezionalità che conduce all'arbitrarietà degli Stati'. La proposta originaria della ...

Banche UE, EBA: lacune nei dati delle esposizioni ai rischi climatici ... In sostanta questo dato identifica il peso degli asset delle banche che finanziano attivita ... Sulle 29 banche del campione, più della metà delle loro esposizioni verso imprese non PMI (58% del totale) ...

Vaccinati e guariti, immune un italiano su due: ospedali liberi a metà giugno Corriere della Sera Parlamento soddisfatto a'Non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ma abbiamo servito i ... discrezionalità che conduce all'arbitrarietàStati'. La proposta originaria della ...... In sostanta questo dato identifica il pesoasset delle banche che finanziano attivita ... Sulle 29 banche del campione, più delladelle loro esposizioni verso imprese non PMI (58% del totale) ...