Mestre: muore di Covid, solo. E la catenina d'oro che aveva al collo sparisce (Di venerdì 21 maggio 2021) All'ospedale di Mestre - riferisce Leggo - lo scorso 2 dicembre, un uomo di 88 anni, Mario Patron , è morto da solo, senza neppure il conforto dei familiari o degli affetti ed è pure stato derubato. ... Leggi su formatonews (Di venerdì 21 maggio 2021) All'ospedale di- riferisce Leggo - lo scorso 2 dicembre, un uomo di 88 anni, Mario Patron , è morto da, senza neppure il conforto dei familiari o degli affetti ed è pure stato derubato. ...

