"Menti oscurate". Mauro Corona fa godere giorgia Meloni: che fine dovrebbe fare Roberto Speranza (Di venerdì 21 maggio 2021) giorgia Meloni ha rilanciato l'intervento di Mauro Corona avvenuto a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda al giovedì in prima serata su Rete4. Lo scrittore montanaro, che ha cambiato “casacca” in seguito all'esclusione da Cartabianca decisa dai vertici di Rai3 (e contro il parere di Bianca Berlinguer), ha espresso la sua opinione sul coprifuoco, che si è rivelata essere ampiamente condivisibile. Proprio il coprifuoco è stato uno degli argoMenti politici più dibattuti nelle ultime settimane. Il governo presieduto da Mario Draghi ha deciso di prorogarlo alle 23 e poi di abolirlo dal 21 giugno. “Passo avanti o si poteva fare di più?”, ha domandato Del Debbio a Corona, che non si è sottratto dal rispondere in maniera piuttosto dura: “Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021)ha rilanciato l'intervento diavvenuto a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda al giovedì in prima serata su Rete4. Lo scrittore montanaro, che ha cambiato “casacca” in seguito all'esclusione da Cartabianca decisa dai vertici di Rai3 (e contro il parere di Bianca Berlinguer), ha espresso la sua opinione sul coprifuoco, che si è rivelata essere ampiamente condivisibile. Proprio il coprifuoco è stato uno degli argopolitici più dibattuti nelle ultime settimane. Il governo presieduto da Mario Draghi ha deciso di prorogarlo alle 23 e poi di abolirlo dal 21 giugno. “Passo avanti o si potevadi più?”, ha domandato Del Debbio a, che non si è sottratto dal rispondere in maniera piuttosto dura: “Ci ...

Advertising

Piero42395724 : RT @AmbrosinoSalva3: Bellissimo Un uomo sano, deve vaccinarsi per avere libertà di movimento. E' la più grande conquista dell'umanità, dop… - lilith975 : RT @AmbrosinoSalva3: Bellissimo Un uomo sano, deve vaccinarsi per avere libertà di movimento. E' la più grande conquista dell'umanità, dop… - Nope55344769 : RT @AmbrosinoSalva3: Bellissimo Un uomo sano, deve vaccinarsi per avere libertà di movimento. E' la più grande conquista dell'umanità, dop… - lilianamaria90 : RT @AmbrosinoSalva3: Bellissimo Un uomo sano, deve vaccinarsi per avere libertà di movimento. E' la più grande conquista dell'umanità, dop… - mariadiscozia : RT @AmbrosinoSalva3: Bellissimo Un uomo sano, deve vaccinarsi per avere libertà di movimento. E' la più grande conquista dell'umanità, dop… -