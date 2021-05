L’Arcivescovo di Napoli | “La Chiesa c’è e davanti a questi episodi di violenza non gira la testa”

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una visita pastorale inaspettata, dettata dall’esigenza di non lasciar solo il popolo di un quartiere attraversato dalla guerra di camorra. Monsignor Battaglia, Arcivescovo di, questa sera è arrivato a Ponticelli, quartiere della periferia Est della città, per incontrare i sacerdoti e le realtà giovanili e associative. Esse lottano per dare un futuro migliore ai L'articolo proviene da La Luce di Maria.