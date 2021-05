(Di sabato 22 maggio 2021) Accelerazione per la campagna vaccinale.pediatricia domicilio. Ecco il. Oltre all’applicazione del compenso aggiuntivo, prevista anche la possibilità di un compenso a inoculazione. Vaccinazioni domiciliari per i più fragili: in campopediatrici.hanno sottoscritto unche basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per glidipendenti prevista nel decreto Sostegni e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per ...

Advertising

OpiLecce : Infermieri vaccinatori anche a domicilio: protocollo Ministero-Regioni-Fnopi - Lucavad72 : RT @napolimagazine: COVID - Infermieri e infermieri pediatrici vaccinatori a domicilio, ecco il protocollo ministero-Regioni-FNOPI https://… - zazoomblog : Infermieri vaccinatori: protocollo d’intesa tra Ministero della Salute Regioni e FNOPI. - #Infermieri #vaccinatori… - CaruzzoD : RT @opibelluno: Anche il vaccino sarà “ovunque” e, soprattutto, per il Bene di Tutti! Sottoscritto da @FNInfermieri , #Regioni e @Ministero… - clarizial : RT @opibelluno: Anche il vaccino sarà “ovunque” e, soprattutto, per il Bene di Tutti! Sottoscritto da @FNInfermieri , #Regioni e @Ministero… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermieri vaccinatori

In questo senso per gliche operano dopo l'orario di lavoro grazie al superamento dell'esclusiva, a questo punto grazie al protocollo anche a domicilio, è previsto lo stesso ...... dove il super lavoro deipotrebbe fare il paio con la singolarità dei protocolli". ... come sindacato nazionale degli, chiediamo di far luce sulla spinosa vicenda al fine di ...Comunicato stampa Nursing Up. Sanità, Nursing Up De Palma: «Due gravi errori di sovradosaggio di vaccini in pochi giorni. Accade nella medesima Asl, prima a Massa Carrara, poi a Livorno». «Chiediamo s ...«Chiediamo subito l’apertura di una indagine, per far luce sulla vicenda. Ma intanto abbiamo provato a fare delle ipotesi, attraverso le testimonianze dei no ...