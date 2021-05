Global Health Summit | gli scienziati | “Il mondo sta entrando nell’età delle pandemie Prepararsi alle minacce future”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Da mesi gli studiosi avvertono sulla necessità diche verranno. I virologi e non solo prospettano per il futuro la possibilità di nuove battaglie scientifiche perché ilstain una “age of pandemics”, un’età di. Una prospettiva analizzata da un panel di 26provenienti da tutto ilnel rapporto pubblicato sul sito della Commissione Europea in occasione deldi oggi e rilanciato dall’Iss. “Gli sforzi di oggi per affrontare il Covid-19 – avvertono gli esperti – dovrebbero includere investimenti e misure di risposta che abbiano il maggior potenziale possibile per un miglioramento sostenibile della prevenzione, inclusi gli ...

Oltretutto il futuro non è roseo: un panel di 26 scienziati in un rapporto pubblicato per ilSummit rende noto che la 'probabile traiettoria' per il SarsCoV2 è di diventare un male ...'Dopo 1 anno e mezzo iniziamo a vedere la fine della tragedia, la normalità sembra vicina'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo alSummit. 'Purtroppo, in molte altre aree del mondo, la pandemia non accenna a diminuire', ha aggiunto."La salute non è una merce". È lo slogan del manifesto posto sulla sede dove oggi a Roma si tiene il Global Health Summit, ai cui tavoli siedono i responsabili delle organizzazioni internazionali e re ...Secondo uno studio il Coronavirus diventerà un male endemico con focolai stagionali a causa della copertura insufficiente dei vaccini e dell'emergere di nuove varianti ...