Giulia De Lellis | Io mi sono innamorata in un programma tv

(Di venerdì 21 maggio 2021) De: in tv le mie passioni da reality Corriere della sera, pagina 43, di Chiara Maffioletti. «Con me ha funzionato», commenta seraficaDe. In effetti, il suo è l’esempio di un amore nato in tv (nel 2016, a Uomini e donne, con Andrea Damante. Ora silasciati, ndr.), capace di appassionare milioni di persone e trasformare una ragazza di Pomezia che sognava di diventare una stylist in un’influencer da quasi 5 milioni di follower, oltre che in una modella, testimonial, scrittrice (nel 2019 il suo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! è stato un caso editoriale), attrice e ora conduttrice. Dal 7 giugno sarà alla guida della prima edizione italiana di Love Island, reality di Discovery+ (prodotto da Fremantle) che seguirà la vita di un gruppo di single in cerca dell’anima ...