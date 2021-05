Giorgia Meloni | libro al top vendite | tiratura record da 100 000 copie

(Di venerdì 21 maggio 2021) In soli 10 giorni dall’uscita il‘Io sono’ di(Rizzoli, pp. 336, euro 18,00) è balzato al secondo posto della classifica dei libri più venduti della settimana nella top ten stilata da Nielsen. Il volume, sugli scaffali dall’11 di maggio, è infatti secondo in classifica con unadi 100milae 5 edizioni, secondo i dati forniti da Nielsen all’Adnkronos. Il volume è preceduto, sul podio, solo dal romanzo di Lucinda Riley, ‘La sorella perduta’, new entry svettata in cima alla classifica. ‘Io sono’ è un’autobiografia della leader di Fratelli d’Italia in cui lasi mette a nudo raccontando alcuni episodi inediti della sua vita. Dalla passione viscerale per la politica alla gioia dell’essere madre della ...

Il libro 'Io sono' (Rizzoli), alla 5a edizione, affronta senza sconti temi forti come la maternità, la fede e l'identità