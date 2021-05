Forte terremoto in Cina, scossa di magnitudo 7.4 nel nord-ovest (Di venerdì 21 maggio 2021) Una Forte scossa di magnitudo 7.4 gradi della scala Richter ha colpito la contea di Maduo, nella provincia nordoccidentale cinese di Qinghai. La scossa di terremoto è stata registrata alle 2:04 di sabato mattina (ora locale), secondo quanto ha reso noto il Centro sismologico cinese. E’ inoltre di almeno un morto e 8 feriti il bilancio di una serie di scosse sismiche che ha colpito la contea di Yangbi Yi, nella provincia cinese sudoccidentale dello Yunnan. La zona – ha riferito ancora il Centro sismologico cinese – è stata colpita da una serie di scosse successive di magnitudo superiore ai 5 gradi della scala Richter (tra le 21 e le 23 locali). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Unadi7.4 gradi della scala Richter ha colpito la contea di Maduo, nella provinciaoccidentale cinese di Qinghai. Ladiè stata registrata alle 2:04 di sabato mattina (ora locale), secondo quanto ha reso noto il Centro sismologico cinese. E’ inoltre di almeno un morto e 8 feriti il bilancio di una serie di scosse sismiche che ha colpito la contea di Yangbi Yi, nella provincia cinese sudoccidentale dello Yunnan. La zona – ha riferito ancora il Centro sismologico cinese – è stata colpita da una serie di scosse successive disuperiore ai 5 gradi della scala Richter (tra le 21 e le 23 locali). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

