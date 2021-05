Finale Gauff-Wang in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Parma 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Coco Gauff dovrà vedersela con Qiang Wang, in occasione della Finale del Wta di Parma 2021. L’astro nascente del tennis statunitense, dopo la semiFinale della settimana scorsa agli Internazionali d’Italia, ha raggiunto un altro ottimo risultato in Italia. A contenderle il titolo in Emilia-Romagna l’allieva di Pat Cash, la cinese Wang, capace di sconfiggere Sloane Stephens in semiFinale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La Finale andrà in scena sabato 22 maggio, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Cocodovrà vedersela con Qiang, in occasione delladel Wta di. L’astro nascente del tennis statunitense, dopo la semidella settimana scorsa agli Internazionali d’Italia, ha raggiunto un altro ottimo risultato in Italia. A contenderle il titolo in Emilia-Romagna l’allieva di Pat Cash, la cinese, capace di sconfiggere Sloane Stephens in semi. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Laandrà in scena sabato 22 maggio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. ...

