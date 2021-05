Enrico Montesano | chi è | età | carriera | moglie | ex | figli

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 21 maggio 2021)è un poliedrico e prolifici attore, regista e comico italiano, che all’attivo ha un elevato numero di produzioni cinematografiche e televisive. Attivo anche come attore, e dai primi anni 2000 anche come scrittore, è uno dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo nostrano.è nato a Roma il 7 giugno del 1945, nato e cresciuto nel quartiere Garbatella, debutta nel mondo dello spettacolo a teatro, precisamente nel 1966 con Humor nero e poco dopo esordisce anche nel cabaret, mentre nel 1968 esordisce in televisione con Che domenica amici. Di li a poco diventerà una presenza fissa di programmi come Dove sta Zazà e Mazzabubù, oltre ad essere presente spesso in radio in programmi come Gran Varietà e sempre dagli anni 60 esordisce anche al cinema, dove sarà spesso uno dei ...