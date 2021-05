Energia, Altroconsumo: “Ancora bollette basate sulle stime per 6 operatori su 10” (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma 21 mag.(Adnkronos) – Pagate quanta Energia consumate? Neanche per sogno. Sono Ancora tantissimi i fornitori di Energia elettrica che emettono bollette sulla base di consumi stimati anziché sulla base della elettricità realmente consumata in casa. L’allarme lanciato da Altroconsumo, associazione per la tutela e difesa dei consumatori, getta luce su un sistema in cui, al netto dell’ampia diffusione di contatori elettrici, quasi 6 su 10 operatori continuano a inviare ai proprio clienti bollette basate sulle stime, dice l’associazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma 21 mag.(Adnkronos) – Pagate quantaconsumate? Neanche per sogno. Sonotantissimi i fornitori dielettrica che emettonosulla base di consumi stimati anziché sulla base della elettricità realmente consumata in casa. L’allarme lanciato da, associazione per la tutela e difesa dei consumatori, getta luce su un sistema in cui, al netto dell’ampia diffusione di contatori elettrici, quasi 6 su 10continuano a inviare ai proprio clienti, dice l’associazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

