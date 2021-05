Draghi al Global Health Summit: «Via la mascherina? Troppo presto, fra un paio di mesi» (Di venerdì 21 maggio 2021) «Ancora no, ancora un paio di mesi». Con questa battuta il premier Mario Draghi ha replicato ai fotografi che, al termine della conferenza stampa congiunta con Ursula von der Leyen, chiedevano a entrambi di togliere i dispositivi di protezione individuale per le foto di rito al termine del Global Health Summit. Nel corso del Summit che si è tenuto a Roma, Draghi ha parlato del ruolo dell’Italia nel contrasto alla pandemia di Coronavirus e della cooperazione a livello europeo che «aiuterà i Paesi a basso e medio reddito a produrre vaccini e farmaci». L’Italia, ha aggiunto il premier, «è favorevole alla sospensione dei brevetti», ma «in modo mirato e limitato nel tempo», per non mettere «a repentaglio l’incentivo a innovare per le aziende ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) «Ancora no, ancora undi». Con questa battuta il premier Marioha replicato ai fotografi che, al termine della conferenza stampa congiunta con Ursula von der Leyen, chiedevano a entrambi di togliere i dispositivi di protezione individuale per le foto di rito al termine del. Nel corso delche si è tenuto a Roma,ha parlato del ruolo dell’Italia nel contrasto alla pandemia di Coronavirus e della cooperazione a livello europeo che «aiuterà i Paesi a basso e medio reddito a produrre vaccini e farmaci». L’Italia, ha aggiunto il premier, «è favorevole alla sospensione dei brevetti», ma «in modo mirato e limitato nel tempo», per non mettere «a repentaglio l’incentivo a innovare per le aziende ...

