Classifica Lorenzo Musetti, quante posizioni guadagna nel ranking ATP a Lione. E se vince la semifinale… (Di venerdì 21 maggio 2021) Per Lorenzo Musetti l'approdo in semifinale all'ATP 250 di Lione significa punti, e punti importanti, in Classifica mondiale. In particolare, arriva con assoluta certezza l'ingresso nei primi 80 giocatori del mondo, il tutto a 19 anni da poco compiuti. L'azzurro, che ha appena battuto lo sloveno Aljaz Bedene, sarà infatti numero 76 del mondo alla conclusione del torneo, con 940 punti. Questi rimarranno fissi, mentre il posto, ove il toscano si dovesse fermare in semifinale, potrebbe diventare 77° nel caso in cui l'uruguaiano Pablo Cuevas risorgesse e conquistasse Ginevra. In caso di finale, poi, si aprirebbero addirittura le porte dei primi 70, con il 69° posto a quota 1000 punti esatti, non uno di più, non uno di meno. Ancor più, un successo lo spedirebbe dritto al numero 61 con 1100 punti.

