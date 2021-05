Basket | Washington spazza via Indiana e va ai play - off Nba

Advertising

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAPlayoff #Washington vola ai playoff, sfiderà al primo turno Philadelphia. Out Indiana - sportface2016 : #NBAPlayoff #Washington vola ai playoff, sfiderà al primo turno Philadelphia. Out Indiana - RassegnaZampa : #Basket #Nba Jayson Tatum show: guarda i suoi 50 punti contro i Wizards - TV7Benevento : Basket: Nba, Washington ko grazie a super Tatum e Boston vola ai playoff... - RSIsport : ?????? I Boston Celtics accedono ai playoff grazie al successo nello spareggio contro i Washington Wizards -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Washington

Beal aggiunge 25 punti - compresa la tripla del 98 - 68 a quattro minuti dalla fine del terzo quarto - e per, che era stata battuta da Boston al primo turno dei play - in, c'e' ora la ...Annunciati i candidati al premio Mvp: si tratta di Jokic, Embiid e Curry(USA) -è l'ultimo tassello. Si completa il quadro dei play - off della Eastern Conference, con i Wizards che si aggiudicano l'ottavo pass a spese di Indiana, spazzata via 142 - 115 nel decisivo ...Due squadre votate all'attacco come Pacers e Wizards hanno definito il tabellone playoff della Eastern Conference con una sfida high voltage in cui la parte del leone l'ha fatta il ...I Celtics si sono qualificati per i playoff Nba 2021, gli Hornets invece hanno concluso la loro stagione. (ANSA) ...