Avellino con il lutto al braccio per ricordare Filippo Viscido (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – "L'Us Avellino ha richiesto ed ottenuto dalla LegaPro l'autorizzazione per giocare con il lutto al braccio in memoria di Pippo Viscido in occasione di Palermo–Avellino che si disputerà domenica alle 17,30?. E' l'annuncio del club irpino che vuole ricordare il centrocampista battipagliese scomparso nella giornata di domenica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

