Atp Lione 2021 | Musetti | “Bravo a reagire nei momenti più delicati Tsitsipas? Proverò a vincere”

Il tennista azzurro Lorenzo Musetti, dopo aver sconfitto lo sloveno Aljaz Bedene nei quarti di finale del torneo Atp di Lione 2021, ha analizzato il suo match odierno e l'imminente semifinale: "Ho iniziato male il secondo set, Bedene stava alzando il ritmo e avevo perso il pallino del gioco. Quando ero sotto 0-3 sono stato Bravo a reagire e a giocare un bel tie-break, è andata bene. Nei prossimi incontri cercherò di fare meno confusione. Tsitsipas? Se vincerà lui a quarti, in semifinale non avrò niente da perdere e andrò in campo per provare a vincere. Sto giocando bene e mi sento meglio, con il dritto Stefanos può fare molto male, ma io farò la mia partita. Parma? Non abbiamo ancora deciso, ma credo che sarò presente. Ho subito delle sconfitte fastidiose, quindi non ..."

