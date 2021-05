Astri e Amore | come fare innamorare l’uomo e la donna dei Gemelli

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sono nati sotto il segno dei Gemelli affascinanti e famosissimi tombeur de femme, quali Johnny Depp (9 giugno), Lenny Kravitz (26 maggio) e Colin Farrell (31 maggio). Anche tra le donne Gemelli celebri troviamo delle seduttrici niente male, capaci di innamorarsi in un istante e, nello stesso momento, far capitolare definitivamente la propria preda, vedi alla voce Angelina Jolie (4 giugno) e Heidi Klum (1 giugno). Perché i Gemelli sono così: «estremamente affascinanti, carismatici nel loro essere libertini e, soprattutto, liberi. Dagli schemi mentali, dalle regole e dai diktat. Flirtano, si divertono e fanno divertire chiunque stia al loro fianco. A guidarli nelle scelte della vita è un infallibile intuito», conferma l’astrologa Terry Alaimo.

I nati sotto il segno dei Gemelli adorano chi sa sorprenderli, intrattenerli, svagarli. E, al contrario, detestano chi li riporta con i piedi per terra. I consigli dell'astrologa per conquistare defin ...