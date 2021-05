Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2021: Rogora, Fossali e Piccolrauz impegnati negli Stati Uniti (Di venerdì 21 maggio 2021) La Coppa del Mondo 2021 farà tappa alla palestra Industry SLC di Salt Lake per la prova boulder. Per i tre atleti azzurri Laura Rogora, Ludovico Fossali e Michael Piccolrauz, già qualificati a Tokyo, sarà un ottimo test per prepararsi al meglio ai Giochi, dove l’Arrampicata sportiva debutterà. La Coppa del Mondo avrà inizio venerdì 21 maggio alle ore 9 con le qualificazioni femminili, mentre al pomeriggio si passerà a quelle maschili. Semifinali in programma sabato mattina per entrambe le categorie, mentre alle ore 17 ci saranno le finali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladelfarà tappa alla palestra Industry SLC di Salt Lake per la prova boulder. Per i tre atleti azzurri Laura, Ludovicoe Michael, già qualificati a Tokyo, sarà un ottimo test per prepararsi al meglio ai Giochi, dove l’debutterà. Ladelavrà inizio venerdì 21 maggio alle ore 9 con le qualificazioni femminili, mentre al pomeriggio si passerà a quelle maschili. Semifinali in programma sabato mattina per entrambe le categorie, mentre alle ore 17 ci saranno le finali. SportFace.

