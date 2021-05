Amici | Raimondo Todaro svela un retroscena

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tra gli ospiti dell’ultima edizione dic’è stato a sorpresa anche, il ballerino di Ballando con Le Stelle ed ex marito della professionista Francesca Tocca.è tornato a parlare dell’esperienza adndo unsu Maria De Filippi. A sorpresa, uno degli ospiti di questa edizione di, che si è da poco conclusa, è stato, il ballerino divenuto un volto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

StraNotizie : Raimondo Todaro ad Amici, la reazione di Milly Carlucci - BITCHYFit : Raimondo Todaro ad Amici, la reazione di Milly Carlucci - blogtivvu : Raimondo Todaro, retroscena Amici 20: c’entrano Maria De Filippi e Milly Carlucci - stanamysmile : RT @HoUnNomeCorto: 'Raga siamo amici, semplicemente amici' 'Siamo marito e moglie, i nuovi Sandra e Raimondo' - tancredinaxx : Tancredi:raga basta siamo solo amici è una persona davvero speciale però davvero, basta ahha Aka:TANCREDI FRATM AVE… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Raimondo

Qual è stata la reazione di Milly Carlucci quandoTodaro è apparso a sorpresa durante un daytime diin qualità di giudice esterno durante una sfida di gara? Ma facciamo un passo indietro. A scendere in pista in quell'occasione ? per ...Il ballerinoTodaro racconta la sua esperienza nel talent show, ecco il retroscena curioso.Todaro è uno dei volti televisivi del momento. Il ballerino di 'Ballando con le stelle' è stato ospite del daytime di '' . Una esperienza particolare, ...Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono mai stati insieme? I due sembravano protagonisti di un flirt a Ballando Con Le Stelle: tutta la verità.Blas Cantó – Voy a quedarme (Spagna). Voto: 5 e mezzo. Sei la Spagna, vai all’Eurovision e mi porti la ballad. TIX – Fallen Angel (Norvegia) Voto: 5. «L’Achille Lauro della Norvegia!», ha esclamato un ...