Alessia Marcuzzi choc sono minacciata di morte (Di venerdì 21 maggio 2021) Alessia Marcuzzi ha un grande seguito sul social e gli haters sui grandi numeri certo non mancano. Gli insulti sono all'ordine del giorno, ma per la prima volta Alessia Marcuzzi confessa le pesanti minacce che le sono state rivolte sulla rete: "Da anni sono vittima di minacce di morte, poi su Instagram c'è un incubo

