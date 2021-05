Agricoltura, più biodiversità su 3 mln di ettari ogni anno: l’impegno di Syngenta (Di venerdì 21 maggio 2021) Incrementare la biodiversità su 3 milioni di ettari di terreni agricoli ogni anno. E’ questo l’obiettivo di Syngenta, uno dei principali player dell’Agricoltura a livello globale, che in occasione della Giornata Mondiale della biodiversità, ribadisce il suo costante impegno nella salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo primario dell’azienda è quello di conciliare la produttività agroalimentare con la tutela della complessità e della ricchezza genetica delle specie agricole, sia quelle coltivate sia quelle selvatiche. La perdita di biodiversità rappresenta una delle maggiori preoccupazioni in tutto il mondo a causa delle ricadute significative che provoca sull’intero sistema agroalimentare. Globalmente, infatti, si stima che oltre il 75% delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Incrementare lasu 3 milioni didi terreni agricoli. E’ questo l’obiettivo di, uno dei principali player dell’a livello globale, che in occasione della Giornata Mondiale della, ribadisce il suo costante impegno nella salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo primario dell’azienda è quello di conciliare la produttività agroalimentare con la tutela della complessità e della ricchezza genetica delle specie agricole, sia quelle coltivate sia quelle selvatiche. La perdita dirappresenta una delle maggiori preoccupazioni in tutto il mondo a causa delle ricadute significative che provoca sull’intero sistema agroalimentare. Globalmente, infatti, si stima che oltre il 75% delle ...

giornaleradiofm : Sostenibilità: Agricoltura, ad Syngenta: 'Per essere sostenibili accelerare su digitalizzazione': Roma, 21 mag. - (… - ChiaraScalzi85 : AGRICOLTURA. PER AMBIZIONE PERSONALE EMILIANO AFFOSSA LA PUGLIA. DOPO OLTRE 25 ANNI LA REGIONE NON GUIDERA’ PIU’ GL… - giornaleradiofm : Sostenibilità: Agricoltura, più biodiversità su 3 mln di ettari ogni anno: l'impegno di Syngenta: Roma, 21 mag. - (… - EnteRomaNatura : RT @agrilegamb: ?? Ieri, con #FRoSTA e con il supporto tecnico di @B_eeing, abbiamo donato 50 arnie a 5 tra apicoltrici e apicoltori dell'@E… - lifestyleblogit : Agricoltura, più biodiversità su 3 mln di ettari ogni anno: l'impegno di Syngenta - -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura più Il rilancio dell'Italia passa dalle filiere integrate ...delegato di Philip Morris Italia - si pensa a Philip Morris e a un investimento in agricoltura che ...trattato dell'inizio "di un percorso che poi ha avuto un momento importante con la creazione del più ...

Agricoltura, più biodiversità su 3 mln di ettari ogni anno: l'impegno di Syngenta Incrementare la biodiversità su 3 milioni di ettari di terreni agricoli ogni anno. E' questo l'obiettivo di Syngenta, uno dei principali player dell'agricoltura a livello globale, che in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, ribadisce il suo costante impegno nella salvaguardia dell'ambiente. L'obiettivo primario dell'azienda è ...

Agricoltura, più biodiversità su 3 mln di ettari ogni anno: l'impegno di Syngenta latinaoggi.eu ...delegato di Philip Morris Italia - si pensa a Philip Morris e a un investimento inche ...trattato dell'inizio "di un percorso che poi ha avuto un momento importante con la creazione del...Incrementare la biodiversità su 3 milioni di ettari di terreni agricoli ogni anno. E' questo l'obiettivo di Syngenta, uno dei principali player dell'a livello globale, che in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, ribadisce il suo costante impegno nella salvaguardia dell'ambiente. L'obiettivo primario dell'azienda è ...