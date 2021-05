Uomini e donne, spoiler: Gemma in mutande, Armando da del gay a Nicola (Di giovedì 20 maggio 2021) Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma Galgani darà scandalo con una sfilata davvero bollente Gemma GalganiOggi, 20 maggio va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato è quasi giunto al termine per questa stagione e dopo la breve pausa estiva tornerà a settembre. Ieri, è stata registrata la scelta del tronista Giacomo, mentre nella puntata di oggi vedremo protagonisti gli over e in particolar modo Gemma Galgani. Scopriamo insieme i dettagli. Gemma Galgani mostra le mutandine durante il can can Nella puntata odierna di Uomini e donne sarà trasmessa una sfilata e il tema sarà “Sogno di una notte di mezza estate”. ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Le anticipazioni dirivelano cheGalgani darà scandalo con una sfilata davvero bollenteGalganiOggi, 20 maggio va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato è quasi giunto al termine per questa stagione e dopo la breve pausa estiva tornerà a settembre. Ieri, è stata registrata la scelta del tronista Giacomo, mentre nella puntata di oggi vedremo protagonisti gli over e in particolar modoGalgani. Scopriamo insieme i dettagli.Galgani mostra le mutandine durante il can can Nella puntata odierna disarà trasmessa una sfilata e il tema sarà “Sogno di una notte di mezza estate”. ...

