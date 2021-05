Uomini e donne, Armando e Nicola è quasi rissa: “Ma a te piacciono le donne?” (Di giovedì 20 maggio 2021) Che cosa è accaduto nello studio di Uomini e donne tra Nicola Vivarelli e Armando Incarnato? Il cavaliere napoletano fa delle insinuazioni sulla sessualità del marinaio toscano, ex spasimante di Gemma Galgani e scatena l’inferno in studio. Interviene anche Maria De Filippi. “Ma a te piacciono le donne”? Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, sbotta con Nicola Vivarelli, “reo” di aver difeso Gemma Galgani attaccata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Che cosa è accaduto nello studio ditraVivarelli eIncarnato? Il cavaliere napoletano fa delle insinuazioni sulla sessualità del marinaio toscano, ex spasimante di Gemma Galgani e scatena l’inferno in studio. Interviene anche Maria De Filippi. “Ma a tele”?Incarnato, cavaliere del Trono Over di, sbotta conVivarelli, “reo” di aver difeso Gemma Galgani attaccata Articolo completo: dal blog SoloDonna

