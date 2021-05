Traffico Roma del 20-05-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto cose perintenso sul tratto Urbano della A24-teramo tra il raccordo è la tangenziale est in direzione del centro da poco sono incidente tra via Togliatti allo svincolo di via Fiorentini cose perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina trafficata anche la carreggiata esterna con code tra via Prenestina via Tiburtina intensosulla via Flaminia con code tra il raccordo via di Grottarossa verso il centro code anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe in zona Portana rallentamenti per un incidente in via Carlo Ludovico Bragaglia incrocio con via Franco Fabrizi in programma per le 10 una manifestazione in via Fornovo angolo via delle Milizie ...