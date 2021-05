Traffico di ossicodone tra Sicilia e Usa | 9 arresti | indagati 5 medici

(Di giovedì 20 maggio 2021) La sostanza oppiacea contenuta in alcuni farmaci era acquistata illecitamente in Italia e spacciata negli Stati Uniti d’America. Nell’ambito di articolate attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri dei Comandi provinciali della GdF di Siracusa e di Catania, unitamente a personale delle Questure di Siracusa e Catania, hanno dato esecuzione un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui sono state disposte misure restrittive nei confronti di nove persone, sottoposte a indagine, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alinternazionale di sostanze stupefacenti tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, prescrizione abusiva di farmaci, truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale, ricettazione e falsità ...

AGI - Agenzia Italia

È stato scoperto undidalla Sicilia agli ...Nel dettaglio l'indagine ha consentito di porre in luce e disarticolare un'associazione per delinquere, che aveva organizzato uninternazionale di sostanza stupefacente del tipo(...La sostanza oppiacea contenuta in alcuni farmaci era acquistata illecitamente in Italia e spacciata negli Stati Uniti d’America. Nell’ambito di articolate ...La truffa ai danni del Sistema sanitario nazionale, secondo quanto calcolato dagli inquirenti, tra il 2015 a 2019, ammonta a circa 394 mila euro. Ma per farmaci acquistati solo nel siracusano con pres ...