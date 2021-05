Sull’app Io ci sono sempre più servizi pubblici a disposizione (Di giovedì 20 maggio 2021) La app dei servizi pubblici Io (foto: Team per la trasformazione digitale)A un anno dal lancio dell’app Io, il punto di accesso digitale alla pubblica amministrazione, oltre 5mila enti pubblici italiani hanno trasferito su questo canale più di 12mila diversi servizi, ora direttamente accessibili attraverso uno smartphone. In particolare, l’utilizzo dell’applicazione è incrementato velocemente dall’inizio del nuovo anno. Solo nel mese di aprile, quasi 30 enti pubblici al giorno hanno fatto il loro ingresso su Io, digitalizzando circa 50 nuovi servizi. Inoltre, 3,4 milioni di persone, in media, usano l’app ogni settimana e sono stati superati gli 11 milioni di download. Il 95% degli enti presenti Sull’app è costituito dai Comuni di tutta la penisola, che ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) La app deiIo (foto: Team per la trasformazione digitale)A un anno dal lancio dell’app Io, il punto di accesso digitale alla pubblica amministrazione, oltre 5mila entiitaliani hanno trasferito su questo canale più di 12mila diversi, ora direttamente accessibili attraverso uno smartphone. In particolare, l’utilizzo dell’applicazione è incrementato velocemente dall’inizio del nuovo anno. Solo nel mese di aprile, quasi 30 ential giorno hanno fatto il loro ingresso su Io, digitalizzando circa 50 nuovi. Inoltre, 3,4 milioni di persone, in media, usano l’app ogni settimana estati superati gli 11 milioni di download. Il 95% degli enti presentiè costituito dai Comuni di tutta la penisola, che ...

