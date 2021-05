Somiglianza tra Nello Sorrentino e Kurgan di Highlander

(Di giovedì 20 maggio 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciaooo! Prima di tutto vi adoro, poi vi adoro e poi siete grandi! Ho trovato unache vorrei sottoporvi.di Temptation Island edi ...

Advertising

Serenaprofilo2 : RT @sparklingsoull: l’impressionante somiglianza tra adriana volpe e julia roberts - thefreddo2 : RT @sparklingsoull: l’impressionante somiglianza tra adriana volpe e julia roberts - sparklingsoull : l’impressionante somiglianza tra adriana volpe e julia roberts - ME_hhjjk : aprendo tiktok ho scoperto che non solo io ho pensato alla somiglianza tra la scena di heeseung su fever e una in p… - GiuliiFe : sono sempre più scioccata della somiglianza tra un mio amico e Lou qui l’ho avvisato che diventerà un fregno -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

È un'ipotesi nata dallacon una condizione vista talvolta in pazienti trattati con ...cui mal di testa gravi e persistenti o visione offuscata piccole macchie di sangue sotto la pelle ...... 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa delle Coppe e appunto lo scudetto, più diverse finali disputate... riuscì a plasmare una squadra a sua immagine e, costituendo quasi una famiglia, un ...“La “panchina” della Catanzaro servizi “scotta” e assume sempre di più le somiglianze della panca di una squadra di calcio, con l’allenatore, messo sempre in discussione, che si dimette, e viene sos ...I Soliti Ignoti oggi, 19 maggio 2021, non va in onda. Perché? Amadeus torna domani e lascia spazio alla finale di Coppa Italia ...