Soddisfazione per la Corsa per Haiti, andata in scena domenica 16 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Cividale e percorso 16 maggio 2021. Corsa per Haiti 2021. Partenza e percorso. © Foto PetrussiL’edizione numero 28 della granfondo Corsa per Haiti, andata in scena domenica 16 maggio, va in archivio con la Soddisfazione generale. Tornata sul calendario dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza legata al Covid-19, la manifestazione regina degli eventi griffati da Sante Chiarcosso e dallo staff di Help Haiti, ha coinvolto e valorizzato bene i territori di Cividale, delle Valli del Natisone, delle Valli del Torre e dei Colli Orientali del Friuli, solcati dalle strade che hanno ospitato il passaggio dei quasi 500 partecipanti alle quattro tipologie di competizione: le gare competitive della Granfondo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021) Cividale e percorso 162021.per2021. Partenza e percorso. © Foto PetrussiL’edizione numero 28 della granfondoperin16, va in archivio con lagenerale. Tornata sul calendario dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza legata al Covid-19, la manifestazione regina degli eventi griffati da Sante Chiarcosso e dallo staff di Help, ha coinvolto e valorizzato bene i territori di Cividale, delle Valli del Natisone, delle Valli del Torre e dei Colli Orientali del Friuli, solcati dalle strade che hanno ospitato il passaggio dei quasi 500 partecipanti alle quattro tipologie di competizione: le gare competitive della Granfondo ...

Advertising

robymancio : Sono molto felice, ringrazio la @FIGC e il presidente Gravina. Stiamo cercando di portare avanti un lavoro che ha d… - matteosalvinimi : In diretta su @RadioRadioWeb Roma, felicità e soddisfazione per il mio proscioglimento almeno a Catania. - FontanaPres : Bene, molto bene, il via libera del ministero della Salute per i test salivari molecolari. Esprimiamo soddisfazion… - Freedonia85 : Grande soddisfazione che il mio libro, 'La fine delle fallacie economiche', sia vicino a giganti del pensiero econo… - fiolellino : Mannnn che soddisfazione prepararsi per uscire e impiegare ore in cose inutili e superficiali -