Serena Rossi, grave lutto: il messaggio straziante commuove tutti

lutto Serena Rossi sta, una giornata molto dura, difficile da dimenticare: rimarrà sempre nel cuore. Serena Rossi non sta passando un bel periodo ed oggi è un giorno particolare per lei: ha perso una persona molto cara e piange per la sua morte. Le due erano legate da un sentimento unico che anche con la lontananza fisica rimarrà eterno. La cantante e attrice annuncia il lutto su Instagram e la foto pubblicata diventa virale. I messaggi da parte dei fan sono tantissimi.

Serena Rossi: un lutto che non passerà mai

Serena Rossi piange la morte di sua nonna. Per l'artista è stata una seconda mamma ed è molto dura fare i conti la cruda realtà. Sono giorni sofferti e dolorosi ed il vuoto che ha lasciato ...

