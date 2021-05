Serena Bortone confessa “le donne mi corteggiano” la sua reazione alle avances

Advertising

FQMagazineit : Serena Bortone: “Relazioni con donne? Ho le mie corteggiatrici. Adesso sono single ma ‘in trattativa’” - giuli472013 : RT @LPsoldier_91: Dopo il trombare e l'erezione della De Blanck, penso che Serena Bortone ha davvero paura per il suo contratto ???? #OggiEUn… - LPsoldier_91 : Dopo il trombare e l'erezione della De Blanck, penso che Serena Bortone ha davvero paura per il suo contratto ???? #OggiEUnAltroGiorno - infoitcultura : “La verità dietro le quinte, pochi sanno”. Alberto Matano e Serena Bortone, cosa succede tra loro - infoitcultura : Serena Bortone: 'Relazioni con donne? Ho le mie corteggiatrici' -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Patrizia De Blanck è nuovamente ospite dia Oggi è un altro giorno stavolta per raccontare di aver attaccato ad ombrellate un uomo per strada che stava insultando il suo amico e social media manager Lorenzo Castelluccio . ...Cosa racconterà nel pomeriggio ospite dia Oggi è un altro giorno? Tornerà davvero sull'argomento?“All’idea di un rapporto che deve durare per sempre, io soffoco”. Serena Bortone si racconta a cuore aperto al settimanale Chi. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, programma amatissimo dal pubbl ...Diego dalla Palma "Sono un erotomane", le rivelazioni choc dei mesi scorsi al centro di Oggi è un altro giorno? "Ho tradito e fatto ses*o con più persone.." ...