Sei Regioni pronte a passare in zona bianca: le regole e cosa cambia (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle ultime settimane si registra un netto calo dei contagi da Covid, dei decessi e un allentamento della pressione sui reparti ospedalieri e sulle terapie intensive di tutta Italia. Numeri in miglioramento che, abbinati alla massiccia campagna vaccinale, hanno permesso al governo di avviare una serie di significative riaperture. Alcune Regioni, poi, hanno numeri decisamente confortanti, e si preparano così da giugno a passare in zona bianca, quelle con le minori restrizioni. Le prime saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Più nel dettaglio, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno. A queste potrebbe ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle ultime settimane si registra un netto calo dei contagi da Covid, dei decessi e un allentamento della pressione sui reparti ospedalieri e sulle terapie intensive di tutta Italia. Numeri in miglioramento che, abbinati alla massiccia campagna vaccinale, hanno permesso al governo di avviare una serie di significative riaperture. Alcune, poi, hanno numeri decisamente confortanti, e si preparano così da giugno ain, quelle con le minori restrizioni. Le prime saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Più nel dettaglio, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno inla settimana successiva, da lunedì 7 giugno. A queste potrebbe ...

