Schiavi per le borse firmate, i committenti avvisavano i subappaltatori dei controlli (Di giovedì 20 maggio 2021) Prato, l'accusa dei pm all'azienda italiana che dava lavoro a un'azienda sub-fornitrice i cui titolari cinesi sono stati arrestati in seguito all'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 20 maggio 2021) Prato, l'accusa dei pm all'azienda italiana che dava lavoro a un'azienda sub-fornitrice i cui titolari cinesi sono stati arrestati in seguito all'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori

Advertising

FrancescoLollo1 : Aver riaperto i porti è un incentivo per gli sciacalli del mare a passare attraverso il Mediterraneo per trasportar… - Ecatetriformis : RT @La_manina__: Stagionali preoccupati perché non riescono a trovare qualcuno che rinunci al reddito di cittadinanza per andare a lavorare… - Gb13Giovanna : RT @La_manina__: Stagionali preoccupati perché non riescono a trovare qualcuno che rinunci al reddito di cittadinanza per andare a lavorare… - Lucio23162453 : RT @Zbarskij: Basta con le cazzate che non trovate lavoratori. Non trovate schiavi da sottopagare. E magari fosse vero che è merito della R… - DommeWolfey : RT @Ambra99Miss: Hi everyone! Post veloce per ricordarvi che quando guardo i miei piedi penso alle vostre facce da schiavi! La vostra dea è… -