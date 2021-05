Restyling della piazza bloccato | la beffa del mercato coperto I commercianti | ' Ormai non ci crediamo più'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Restyling della

Riviera24

... - si legge in una nota - è in corso undelle esposizioni che farà parte dell'esperienzavisita. L'obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico nelle operazioni di riallestimento, ...ANCONA - Ma dov'è il rilancio del Piano? Che fine ha fatto ildi piazza d'Armi? Il Comune attende con ansia l'esito del Pinqua, il bando denominato Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare a cui ha partecipato nella speranza di ...Sibari - Il Museo archeologico della Sibaritide ha riaperto i battenti accogliendo i primi sessanta studenti in visita dopo le chiusure imposte dall'emergenza pandemica. Ospiti gli allievi del liceo s ...Tornare a vivere Museo archeologico della Sibaritide. Ieri, 19 maggio, la riapertura dopo le chiusure imposte dall'emergenza pandemica. I primi visitatori sono stati sessanta ragazzi del liceo scienti ...