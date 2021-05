PS5 | donna giapponese vende la console ma spedisce bottiglie d’acqua | arrestata – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 20 maggio 2021) Unaha venduto una PS5 online e ha poi speditoal suo posto: è stata.. PS5 non è affatto semplice da trovare, lo sappiamo. Questo ha purtroppo causato un mercato grigio di rivendita della, con prezzi alle stelle e, purtroppo, anche alcune truffe. Ora, scopriamo che unaresidente a Shiga è statacon l’accusa di aver venduto una PlayStation 5 e di aver spedito al suo posto delle. Ladi 41 anni aveva messo in vendita una PS5 al prezzo di 65.000 Yen, ovvero poco meno di 490 … Notizie giochiRead More L'articolo PS5:...

Advertising

infoitscienza : PS5: donna giapponese vende la console ma spedisce bottiglie d'acqua, arrestata - infoitscienza : PS5: donna arrestata per aver venduto due bottiglie al posto della console - OmegaKrizalid19 : - OmegaKrizalid19 : -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 donna

Tom's Hardware Italia

... unadisoccupata di 41 anni è stata arrestata per frode dopo aver spedito a un cliente due bottiglie d'acqua invece di una. Da quel che viene detto all'interno del report, laavrebbe ...Dalla tranquilla e inquietanteBeneviento allo sfacciato e rozzo Karl Heisenberg, i giocatori ... Resident Evil Village è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 eUna donna giapponese ha venduto una PS5 online e ha poi spedito bottiglie d'acqua al suo posto: è stata arrestata.. PS5 non è affatto semplice da trovare, lo sappiamo. Questo ha purtroppo causato un ...Da quel che viene detto all’interno del report, la donna avrebbe venduto la PlayStation 5 al prezzo di circa 590 Dollari, ma l’acquirente non ha mai visto la console. Da quando PlayStation 5 ha debutt ...