Pandemia, teatri chiusi, Boris 4, Franco Battiato: parla Ninni Bruschetta | VIDEO (Di giovedì 20 maggio 2021) Pandemia, teatri chiusi, Boris 4, Franco Battiato: parla Ninni Bruschetta VIDEO “In Italia non c’è una disattenzione nei confronti della cultura, c’è un progetto occulto contro la cultura. Il potere nella declinazione che noi conosciamo, che è il dominio, viene esercitato meglio senza l’arte e il teatro, perché costringono le persone a pensare in un modo diverso, spostarsi in un’altra condizione spazio temporale in cui i messaggi importanti, la morale, il senso della vita, arrivano più direttamente. Purtroppo il potere ha usufruito di questo blocco in modo positivo per lui e negativo per noi”: questa la riflessione di Ninni Bruschetta sul mondo del teatro colpito dalla ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021)4,“In Italia non c’è una disattenzione nei confronti della cultura, c’è un progetto occulto contro la cultura. Il potere nella declinazione che noi conosciamo, che è il dominio, viene esercitato meglio senza l’arte e il teatro, perché costringono le persone a pensare in un modo diverso, spostarsi in un’altra condizione spazio temporale in cui i messaggi importanti, la morale, il senso della vita, arrivano più direttamente. Purtroppo il potere ha usufruito di questo blocco in modo positivo per lui e negativo per noi”: questa la riflessione disul mondo del teatro colpito dalla ...

