"Non è escluso il Mattarella bis". Parla il costituzionalista del Pd Stefano Ceccanti (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ritengo che le parole pronunciate da Sergio Mattarella rappresentino una manifestazione di una volontà autorevole del Presidente che non si considera candidato a succedere a se stesso, ma occorrerà vedere quale sarà la situazione politica e la posizione dei partiti al momento della votazione per il Quirinale. Potrebbe esserci una situazione di blocco che potrebbe... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ritengo che le parole pronunciate da Sergiorappresentino una manifestazione di una volontà autorevole del Presidente che non si considera candidato a succedere a se stesso, ma occorrerà vedere quale sarà la situazione politica e la posizione dei partiti al momento della votazione per il Quirinale. Potrebbe esserci una situazione di blocco che potrebbe... Segui su affaritaliani.it

