Nasce Vespa Magazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) È online Vespa Magazine, il primo magazine di Vespa con curation editoriale e strategica di Condé Nast Italia. Dal taglio classico e al tempo stesso contemporaneo e glam, il Magazine racconterà la filosofia che ruota attorno all’icona italiana indiscussa e amata in tutto il mondo. Un progetto editoriale nuovo, che darà voce ai temi affini al Brand con articoli che spazieranno dal mondo lifestyle al cinema, dall’arte e cultura alla musica passando per il design, il cibo e i viaggi.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Vespa

Vanity Fair Italia

Magazine "ConMagazineun nuovo e distintivo prodotto editoriale capace di raccontare la filosofia di un marchio italiano che rappresenta ancora oggi uno stile di vita.è un ...Unica tappa in Calabria a Lamezia Terme per la" libreria viaggiante "#In viaggio con Miraggi", iniziativa promossa dalla casa editrice ...del tour promosso dalla casa editrice torinesesu ...Dario Salvatori nasce a Roma il 25 novembre 1951 ed è un tuttofare della letteratura e della cultura: giornalista, scrittore, critico musicale, conduttore radiofonico e insegnante, è stato lanciato ne ...Lamezia Terme - Unica tappa in Calabria a Lamezia Terme per la vespa - libreria viaggiante “In viaggio con Miraggi”, iniziativa promossa dalla casa editrice Miraggi fondata e diretta da Fabio Mendolic ...