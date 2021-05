Mr Wrong anticipazioni: EZGI, che ragazza sfortunata! (Di giovedì 20 maggio 2021) Quante sfortune per EZGI Inal (Ozge Gurel), la protagonista di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Nella nuova soap turca, che partirà su Canale 5 lunedì 31 maggio 2020 alle 14.45, la ragazza non avrà un attimo di respiro, visto che gliene capiteranno di tutti i colori. Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: OZGUR prende le “difese” di EZGI con SONER Mr Wrong, news: EZGI e la rottura con Soner Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che EZGI non riuscirà a sopportare la rottura con il fidanzato Soner Seçkin (Taygun Sungar), una relazione che deciderà di interrompere lei quando troverà l’uomo in compagnia della sua nuova amante. Tre mesi dopo tale avvenimento, la Inal perderà improvvisamente il lavoro e verrà ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 20 maggio 2021) Quante sfortune perInal (Ozge Gurel), la protagonista di Mr– Lezioni d’Amore. Nella nuova soap turca, che partirà su Canale 5 lunedì 31 maggio 2020 alle 14.45, lanon avrà un attimo di respiro, visto che gliene capiteranno di tutti i colori. Leggi anche: Mr: OZGUR prende le “difese” dicon SONER Mr, news:e la rottura con Soner Se diamo uno sguardo allesi scopre chenon riuscirà a sopportare la rottura con il fidanzato Soner Seçkin (Taygun Sungar), una relazione che deciderà di interrompere lei quando troverà l’uomo in compagnia della sua nuova amante. Tre mesi dopo tale avvenimento, la Inal perderà improvvisamente il lavoro e verrà ...

