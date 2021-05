Migranti, Lamorgese: 'Ue e Italia aiuteranno la Tunisia' (Di giovedì 20 maggio 2021) L''Italia e l'Unione europea 'intendono continuare ad aiutare concretamente la Tunisia' sul versante migratorio. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ribadendo la necessità di '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 maggio 2021) L''e l'Unione europea 'intendono continuare ad aiutare concretamente la' sul versante migratorio. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, ribadendo la necessità di '...

Advertising

MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: Dichiarazioni Lamorgese. Invito tutti i 'follower' e non solo a leggere, attentamente, questo articolo in cui Lamorgese es… - ilbarone1967 : RT @Gianmar26145917: #TG5: #Lamorgese dalla #Tunisia si scaglia contro l'UE incapace di fornire una risposta comune al problema dei 'migran… - robymark1 : RT @ilgiornale: Braccio di ferro tra la Lega e Luciana Lamorgese: i sindaci del Carroccio rifiutano la ridistribuzione ma il ministro vuole… - LordOfRings69 : RT @Gianmar26145917: #TG5: #Lamorgese dalla #Tunisia si scaglia contro l'UE incapace di fornire una risposta comune al problema dei 'migran… - difesapopolo : Migranti, Lamorgese: 'Cresce il numero di minori non accompagnati in accoglienza' -